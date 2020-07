Kolda - Trafic d’espèces protégées : 3 présumés trafiquants arrêtés, 24 peaux de léopard saisies

Trois présumés trafiquants de faune protégée ont été arrêtés à Kolda pour circulation et commercialisation d'une peau de léopard, au cours d’une opération menée sous la supervision du Procureur de la République de Kolda, par une équipe mixte composée des agents et éléments des Parcs Nationaux, du Commissariat Central de Kolda, de la Brigade de Gendarmerie Territoriale, appuyé par le projet Eagle-Sénégal et la brigade de gendarmerie.24 peaux de léopard, une espèce intégralement protégée et menacée de disparition ont été saisies sur le principal prévenu à l’issue de l’opération qui s’est déroulée vers 11h 40 ce jour. Toutes les peaux, selon notre source, proviendraient du Parc du Niokolo Koba dans lequel un des présumés trafiquants exercerait illégalement la chasse depuis plus de 30 ans. Une perquisition a été menée par la Brigade Territoriale de la Gendarmerie, malheureusement fusil et munitions, observés en enquête avaient disparu.Selon la même source, lors de leur interpellation, un des prévenus a tenté de fuir et a longuement résisté à son interpellation, occasionnant une blessure légère au Lt des Parc Nationaux qui fut soigné rapidement à l'infirmerie militaire de Kolda. Les prévenus sont actuellement entendus à la brigade territoriale de gendarmerie de Diaobé, dans le cadre de leur placement en garde à vue.