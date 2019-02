Kolda / Tourisme - Agriculture : Le PUR propose la promotion du "made in Sénégal"

Mettre sur place des pôles de développement économique, renforcer et accompagner les Pme et Pmi pour favoriser le "Made in Sénégal", telle est la proposition de Issa Sall. En effet, hier lors de son discours face aux populations de Kolda, il a insisté sur la nécessité d'une meilleure valorisation de nos ressources. La promotion et la redynamisation du tourisme sont aussi parmi les chantiers auxquels a promis de s'attaquer...