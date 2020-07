Kolda / Tidiane Tamba du mouvement Cap21 : « Je suis candidat à la mairie et au Conseil départemental… nous allons nous défaire des vieilles habitudes politiques pour construire un Kolda nouveau… »

« Je suis candidat à la mairie et au Conseil départemental de Kolda. Et pour ce faire, nous allons nous défaire des vieilles habitudes politiques, car nous pensons qu’il est possible de faire la politique de développement. En ce sens, nous nous inscrivons dans la rupture pour construire un Kolda nouveau », telle est la déclaration de Tidiane Tamba, coordonnateur du mouvement Cap2, tenue lors d’un point de presse à son domicile ce vendredi 10 juillet.



Cependant, il précise : « je reste et demeure au Parti démocratique sénégalais (pds) mais cela ne m’empêche pas d’avoir des ambitions pour ma commune. C’est pourquoi, notre mouvement citoyen dénommé « comité d’actions politiques » compte œuvrer par des actions concrètes. La finalité de la politique doit être le bien-être des citoyens et sans cela la politique perd son sens. »



M. Tamba du service de la communication de l’aéroport Blaise Diagne déclare que du vendredi 24 juillet au dimanche 26, le cap21 va organiser son week-end citoyen. Pour ces journées, il estime qu’il est important de d’appuyer surtout les secteurs de l’éducation et de la santé avec des dons de moustiquaires et la construction de la morgue du quartier Bouna Kane qui dispose déjà d’un corbillard. Mais le projet le plus important demeure la plantation de mille arbres le 26 juillet en prélude de la journée de l’arbre. Ce projet est dénommé « chacun son arbre » qui demeure dans le cadre du développement durable pour Kolda.



Voilà autant de raisons pour le coordonnateur qui font que « je m’engage dans la politique pour changer le visage de Kolda avec des énergies positives. Nous pensons que Kolda a besoin de tous ses enfants pour bâtir cette cité avec des actions citoyennes », laissera-t-il entendre.