Kolda - SEN'EAU : Des travaux d'augmentation de la production d’eau

Les travaux d'augmentation de la production sont actuellement en cours à Kolda. Il est prévu selon des informations qui nous sont parvenues de changer la pompe du forage F1 afin de faire fonctionner en continu les deux forages F1 et F2. Cela permettra ainsi d’accroître la production d'eau au niveau de cette station et améliorer la desserte au réseau. Selon la même source, des travaux de renforcement et de maillage de réseaux seront faits afin d'améliorer la desserte des quartiers situés sur les points hauts de la ville communément appelés Zone lycée. Sur le long terme enfin, il est prévu la réhabilitation de l'actuelle station ainsi que la construction d'une nouvelle dans la commune de Dioulacolon.