Kolda / Rencontre avec le ministre Moussa Baldé : Autonomisation des femmes, accès au foncier, investissement dans l’agriculture au menu. 

Dans le cadre de l’autonomisation des femmes, de l’accès au foncier et pour s’investir dans l’agriculture, les femmes de la région de Kolda ont rencontré le ministre de l’agriculture Moussa Baldé, ce dimanche 25 octobre au Conseil départemental pour échanger sur de nouvelles orientations pour le développement de leur terroir.



L'honorable Coumba Baldé, députée (Apr) est leur porte-parole : « aujourd’hui, nous avons organisé cette rencontre avec le ministre de l’agriculture pour parler de notre programme appelé "une femme, un masque", entamé depuis six mois. Nous avons rencontré le ministre de l’agriculture Moussa Baldé pour lui soumettre notre volonté de nous investir dans l’agriculture car notre région a tous les atouts pour cette activité. Pour matérialiser cette idée, nous allons nous organiser en coopérative comme l’a recommandé récemment le président de la République pour bénéficier des financements. »



Les femmes du Fouladou, toutes obédiences confondues, veulent porter le développement afin d’être plus autonomes. Et cette rencontre traduit toute leur détermination à s’investir dans le développement durable.



Pour dérouler ce programme ambitieux, elle plaidera en ces termes : « nous savons que les femmes ont du mal à accéder au foncier. Nous avons de l’espoir avec le soutien du ministre qui a demandé aux maires de faciliter l’affectation des terres aux femmes. Il y a parmi nous, certaines qui s’activent dans l’agriculture et le commerce tandis que d’autres disposent d’unités de transformation. Avec tous ces atouts nous pouvons avoir de la valeur ajoutée et aider les femmes à être plus autonomes. C’est pourquoi, il est important de consolider nos échanges en vue du développement, et ce malgré la présence du virus. »