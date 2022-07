Kolda / Mame Boye Diao, Moussa Baldé et Bibi Baldé : La paix des braves !

Pour le directeur général de la Poste, et coordinateur du comité électoral départemental de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, il a fallu beaucoup de sacrifices pour construire cette unité. "Je salué l'unité trouvée. Il a fallu beaucoup d'efforts, nous avons construit l'unité. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est excellent. Nous sommes déjà arrivés à faire des programmations et sorties ensemble, s'est-il réjoui.



Embouchant la même trompette, le ministre Moussa Baldé, par ailleurs président du conseil départemental, de souligner que tous les responsables du Fouladou sont dans une unité d'actions.



"La bonne nouvelle c'est que nous nous sommes retrouvés devant le président de la République où nous avons pris des engagements. Le président de la République a dit que Kolda doit être un titre foncier comme Matam, Podor, etc. Et Dieu merci nous sommes dans une unité d'actions. Avant, on n'avait pas de problème particulier, mais on faisait des activités séparées. Bibi, Mame Boye Diao et moi même, nous faisons dorénavant des actions communes", renseigne t-il.



De l'avis du maire Mame Boye Diao, ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est d'œuvrer à vulgariser les actions du chef de l'État dans cette partie du territoire. "Nous faisons tout pour que nos militants comprennent qu'il n'y a pas de division. Il faut que les militants comprennent ces situations car quelques fois ils peuvent créer quelques dissensions et ça peut amener les gens à penser qu'il y a une certaine rivalité. Ce qui n'existe pas. Ce qui nous importe aujourd'hui c'est de travailler à montrer ce que le président a fait pour Kolda", a laissé entendre le maire. Tout pour dire que les querelles internes ont été dissoutes au profit de la paix des braves à Kolda...