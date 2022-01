Kolda-Locales 2022 : Mame Boye promet de former et financer femmes et jeunes

Mame Boye Diao, ce mercredi de campagne électorale, a tenu à mettre l’accent sur les franges clés de son ambitieux programme pour Kolda. A ce titre, il a rappelé ses mille et une réalisations faites à l’endroit des femmes de la commune.

Mame Boye Diao : « J’ai financé 3 300 femmes à Kolda mais je n’en parle pas parce que ce qui m’intéresse c’est l’épanouissement des femmes et fils de Koldaaa ».

C’est clair. Le Directeur des Domaines fait beaucoup dans le social mais il ne peut pas régler tous les maux des populations. C’est pourquoi, il a promis de mettre en place un terrain favorable au développement et à l’épanouissement des koldoises et koldois.

« On ne peut pas donner la dépense quotidienne à tout le monde mais on peut créer un environnement communal sain propice au développement. On peut aider les populations à avoir accès à des financements, en créant un climat favorable à l’entreprenariat.

On va former les jeunes et femmes à avoir une qualification et être compétitifs sur le marché du travail », a-t-il conclu devant une marée humaine composée en majorité de femmes et de jeunes.