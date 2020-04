Kolda : Le covid-19 trouble le marché au poisson

L’infection au Coronavirus appelé Covid-19 a troublé le marché au poisson de Kolda. La pandémie a envoyé mareyeurs et détaillants du poisson au chômage. Et de cette situation découle une rareté et une cherté du poisson dans le marché local.







C’est ce qui est apparu au cours d’une tournée effectuée au marché au poisson. Il est alors ressorti qu’aujourd’hui, les prix ont presque doublé et les espèces accessibles pour les familles démunies comme le yaboye (sardinelle) est introuvable. Les espèces présentes sont le capitaine et le barracuda qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses.







Fatou M., vendeuse détaillante de poisson interrogée, a expliqué les raisons de cette rareté de la denrée. ‘’Le poisson est devenu rare et cher à cause de cette pandémie. Aujourd’hui, beaucoup de mes consœurs ne travaillent plus à cause de cette situation. Les quelques poissons (carpes très prisées) dont je dispose sont actuellement à 2 000 F Cfa alors qu’en temps normal elles coûtent 1 200 F Cfa. Tout autour de moi, les femmes sont assises et se posent des questions sur la fin de la maladie. Nous vivons de cette activité et si la situation continue comme ça… », a-t-il répondu sans finir sa phrase.







À cela s’ajoute, le fait que la fermeture du marché intervient à 15 h. Les mareyeurs sont ainsi obligés de vendre leurs produits avant cette heure. Avec la chaleur, par ces temps, ils dépensent beaucoup pour la glace pour la conservation des poissons. Selon eux, si le poisson n’est pas vendu avant la fermeture, ils rentrent avec les invendus, alors que c’est un produit périssable.







Aïssatou Diamanka, une cliente rencontrée sur les lieux, de déplorer cette hausse des prix du poisson. ‘’J’ai acheté du poisson. Mais le prix du kilogramme a presque doublé. J’achetais le gros poisson à 2 200 F le kg. Mais, actuellement, c’est trop cher. Sans compter les autres charges. Nous prions pour que le Tout Puissant nous vienne en aide. Avec cette situation, je ne sais pas si demain je pourrais acheter du poisson. Mais, il faut reconnaitre que nous devons tous faire des efforts pour éliminer le coronavirus’’, a-t-elle confié.







Fally Sylla, mareyeur de son état, s’est expliqué lui aussi. ‘’Naturellement, nous sommes en train de subir les conséquences du Covid-19. Nous sommes loin de Kafountine et de Mbour. Mais nous avons du poisson qui nous vient de la Guinée Bissau. Je n’ai presque plus de poisson. Et cela m’a mis au chômage technique. Malgré, les difficultés du transport, nous sommes en train de voir comment maintenir le prix pour soulager les populations. Le ‘’Yaboye’’ (sardinelle) est en rupture. Il n’y en a plus actuellement. Et si cette situation perdure nous n’allons plus fournir de poisson aux populations de Kolda. Mais, il faut faire avec, si la santé l’exige’’, défend-il.







Dans le marché au poisson de Kolda, la situation va de mal en pis. Tout porte à croire d’ailleurs que dans peu de temps, si le Covid-19 continue d’imposer sa loi, cela pourrait envoyer un pan important de l’économie locale au chômage.