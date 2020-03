Kolda : Le cas suspect testé négatif au coronavirus.

Le cas suspect d’hier au coronavirus à Kolda est testé négatif. C’est ce que viennent de révéler les résultats des prélèvements sanguins envoyés hier à l’institut pasteur de Dakar. L’annonce a été faite par le médecin chef de région, Yaya Baldé.







C’est un véritable ouf de soulagement pour les populations du Fouladou qui attendaient ces résultats avec impatience. Et la nouvelle avait fini d’installer le doute au sein des fouladounabé. Mais il y’a eu plus de peur que de mal.







Par cette occasion, « vaut mieux être sûr que d’être pris au dépourvu et la gestion de ce cas a montré toute la détermination du comité d’alerte et de veille au coronavirus », selon le médecin chef de région. C’est pourquoi, avance –t-il « les populations sont rassurées maintenant et les doutes dissipées ».