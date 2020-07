Kolda : Le PUDC réceptionne le forage du village de Temento Samba

Le programme d’urgence du développement communautaire (pudc) vient de réceptionner le forage du village de Temento Samba dans la commune de Guiro Yéro Bocar (Kolda).









Ce forage va alimenter avec son système une population forte de plus de 1.500 âmes réparties dans douze villages. Ainsi, ce forage va participer à l’amélioration de la santé des populations surtout celle maternelle et infantile, et réduire les maladies diarrhéiques, et autres maux de ventre. À ce titre, le coût du système est estimé à plus de 210 millions de f cfa avec un débit de réception de 80 mètres cubes par heure.



Cheikh Diop, le coordonnateur du Pudc sous tutelle du ministère du développement communautaire et de l’équité territoriale, revient sur les questions liées à l’équité territoriale, au rétablissement du déséquilibre entre les zones urbaines et rurales. Mais également sur le rôle que jouera ce forage pour ces populations à travers la santé, la lutte contre l’émigration clandestine par des activités génératrices de revenus et la réduction des durs travaux liés à l’abreuvage du bétail et à l’agriculture.