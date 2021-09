Kolda : KDF en guerre contre la coupe de bois illicite, le décrochage scolaire des filles et la mortalité infantile.

Pour éradiquer la coupe illicite de bois, le décrochage scolaire des filles ou encore la mortalité infantile, Kolda Development Foundation est plus que jamais déterminée à jouer sa partition. En effet, alors que la Région bat le record de mortalité maternelle, l’association a lancé un appel aux autorités pour plus d’investissements, d’accompagnement et de suivi-évaluation des structures médicales de la région.



« Nous avons besoin de personnel qualifié et en nombre suffisant et des équipements adéquats pour réduire la mortalité maternelle et infantile. En ce sens, j’ai promis en travaillant activement avec nos partenaires stratégiques (Amérique du Nord Canada, États-Unis et France) pour essayer d’identifier les causes de la mortalité maternelle. Et dans la foulée, nous allons ensemble pouvoir trouver des solutions concrètes et durables au problème. Mais également, on va lutter contre les grossesses en milieu scolaire et la sexualité précoce », a laissé entendre Ibrahima Barry son Président.



C’est dans ce cadre que le mouvement compte organiser le weekend de KDF du 3 au 5 septembre prochain pour l’édition 2021. En ce sens, son Président a décliné leurs priorités et leur feuille de route en quatre axes et plans d’actions prioritaires : l'éducation, la santé, l’entreprenariat et la compétitivité de l'économie et de l'environnement. »



KDF s’investira dans la promotion de la couverture médicale universelle, l’amélioration des services de santé, la protection de l’environnement et de la santé. Et pour y arriver un programme solide a été ficelé pour lutter contre la pauvreté dans la région de Kolda...