Kolda : Des migrants de retour retrouvent la joie de vivre.

L’Association « la joie des orphelins » a procédé ce samedi 07 novembre 2020 à une distribution de kits alimentaires en faveur des migrants de retour. Même si on sait que ces dons ne constituent qu’une infime partie de tout ce dont ces migrants de retour ont besoin pour survivre.



Mais leur rencontre avec les responsables de l’association « la joie des orphelins » leur a permis de lever un coin du voile sur les difficultés rencontrées. Cette première rencontre qui marque le périple d’une tournée dans la zone sud et soutenue par l'OIM (l’Organisation Internationale de la Migration), a débuté avec la remise de vivres à une quarantaine de migrants de retour, tous issus de la région de Kolda. Ensuite suivront les régions de Sédhiou et celle de Ziguinchor.



Samba Diao, le président de l’Association « la joie des orphelins » et coordinateur du projet facilitant la réinsertion des migrants des régions du sud, a tenu à rappeler l’importance du retour à la terre qui ne ment pas. Pour lui, il est bien possible de rester et de réussir chez soi à travers des projets porteurs comme l’agriculture, l’élevage ou le commerce.