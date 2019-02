Kolda / Blocage de la caravane de Issa Sall par les forces de l'ordre : Le Président Macky Sall pointé du doigt par le PUR

La caravane du candidat du PUR Issa Sall a été bloquée à Kolda par les forces de l'ordre. Après une mobilisation exceptionnelle pour accueillir les "Puristes", leur convoi a été subitement stoppé par un groupe de policiers et quelques membres de la garde rapprochée de Macky Sall.



Une situation qui s'expliquerait par le fait que le candidat de BBY était également dans les parages pour y tenir son meeting.



Ce qui eu l'heur de faire sortir El hadj Issa Sall de ses gonds qui a vu par là une manipulation des forces de l'ordre à des fins politiques. À l'en croire, ceci est une entourloupe du président Macky Sall qui fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues.



Une rencontre entre les "Puristes" et les "Marrons du feu" qui a failli tourner à un affrontement dramatique. Finalement le convoi du président Sall passera devant la caravane du PUR sous les huées des militants. Et la situation reviendra finalement à la normale. La caravane du PUR se dirige présentement vers Vélingara...