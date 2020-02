Kolda / An 1 REPSER : « C'est le comportement humain qui est à l'origine de 90 % des accidents de la route » (HD Seydou Diouf)

Le réseau parlementaire pour la promotion de la sécurité routière (REPSER) a célébré l'an 1 de son existence à Kolda, deux jours durant (07 et 08 février). À cette occasion, les parlementaires se sont engagés de nouveau à promouvoir la sensibilisation sur la sécurité routière afin de réduire les accidents. Globalement, il est attendu à l'issue de cette activité une meilleure connaissance des risques et des dangers de la circulation routière par le biais de la sensibilisation. À Kolda, d’après les statistiques de l'année 2019, il y a eu 192 accidents corporels dont 20 morts et plusieurs blessés. Selon l'honorable député Seydou Diouf, président du réseau, les accidents de la route font beaucoup de morts au Sénégal et cela n'est pas dû au mauvais état de nos routes. Selon lui, "c'est le comportement humain qui est à l'origine de 90 % des accidents de la route». Ainsi, à Kolda, ces deux jours pourront permettre de conscientiser davantage les conducteurs de motos jakarta et chauffeurs de véhicule à être plus prudents sur les routes. À cet effet, le réseau a remis des casques neufs aux conducteurs de motos jakarta...