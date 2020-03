Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé pêche dans les eaux de l’opposition et fait...

Abdoulaye Bibi Baldé, maire de Kolda pêche dans les eaux de l’opposition et fait basculer Doumassou, le quartier le plus réticent à l’Alliance pour la République (Apr). Le concerné n’est ni plus ni moins que l’un des ex lieutenants de Fabouly Gaye à savoir Samba Mbaye (Pds). Celui-ci plus connu sous le nom de ‘’Bathie’’ a décidé de soutenir Abdoulaye Bibi Baldé via son mouvement ‘’Laahido’’ (engagement de la parole).



La nouvelle est tombée, au cours du meeting organisé dans la soirée de ce samedi 7 mars dans son fief à Doumassou. Et c’est sous la présence de l’édile de la ville que Samba Mbaye a dévoilé la nouvelle en compagnie de ses militants.



Abdoulaye B. Baldé, très content d’avoir dans ses rangs un nouvel allié de cette pointure, a exprimé toute sa satisfaction. ‘’Je me réjouis de compter parmi nous notre nouvel allié du quartier le plus difficile de Kolda, Doumassou. Ce quartier a toujours constitué un casse-tête pour nous. Mais, désormais, nous l’avons grâce à la volonté de notre ami qui a su prendre le ballon au rebond au bon moment. Nous ne clignotons pas à gauche pour tourner à droite’’, a-t-il assuré.