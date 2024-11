Kolda : après 4 ans d’attente, le meurtrier de Sambarou Baldé est condamné à 5 ans de prison et 7 millions à verser à la famille

Après quatre longues années d’attente, l’affaire du meurtre de Sambarou Baldé, ce jeune élève poignardé à mort lors d’une soirée dansante à Kolda en 2021, a enfin trouvé son dénouement. Le tribunal de grande instance de Kolda a rendu son verdict le 27 novembre dernier, condamnant Ibrahima Diatta, alias “Ndama”, à cinq ans de prison ferme pour le meurtre du jeune Sambarou, ainsi qu’à verser sept millions de FCFA à la famille de la victime pour dommages et intérêts.



Le procès, qui a traversé de multiples rebondissements et renvois, a mis fin à l’incertitude qui pesait sur cette affaire judiciaire complexe. En dépit de ses dénégations, Ibrahima Diatta a été enfoncé par ses co-prévenus, dix mineurs qui ont témoigné contre lui, l’accusant d’être l’auteur du coup mortel. Le certificat de genre de mort a confirmé que Sambarou Baldé, un élève de classe de 3e, avait été poignardé au thorax, une blessure qui a perforé ses poumons, le tuant peu après l’attaque.



Le meurtre s’était produit dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mai 2021, lors d’une soirée dansante à Sikilo, dans la commune de Kolda. La victime, immédiatement évacuée vers l’hôpital régional de Kolda, avait succombé à ses blessures le lendemain. Une enquête ouverte par la police de Kolda avait rapidement conduit à l’arrestation d’Ibrahima Diatta, ainsi que de dix autres garçons mineurs. Si ces derniers avaient été jugés et libérés par le tribunal pour enfants, le procès d’Ibrahima Diatta s’est poursuivi, et c’est lui qui a été finalement jugé responsable de l’assassinat de Sambarou Baldé.



Ce verdict met un terme à une affaire qui aura défrayé la chronique dans la région de Kolda, mais l’ombre d’autres crimes non élucidés demeure. L’Enquête rapporte que plusieurs meurtres violents, comme celui de Méta Touré, battue à mort en 2022, ou celui de Yoba Baldé, retrouvée décapitée en janvier 2020, restent dans l’impasse. D’autres meurtres, comme ceux de Moustapha Guèye, défenseur de la forêt, et de Torodo Baldé, assassiné en 2023, n’ont pas encore trouvé leurs responsables, et les enquêteurs peinent à démêler le mystère de ces crimes.



La situation à Kolda, marquée par une certaine forme de complicité des populations, semble rendre difficile la résolution de ces affaires criminelles. Alors que certains criminels réussissent à échapper à la justice, l’impunité continue de nourrir les inquiétudes au sein de la population. Si l’affaire Sambarou Baldé a enfin trouvé son épilogue judiciaire, d’autres tragédies restent à élucider dans cette région du pays.