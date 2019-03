"Kocc Barma" interné à l’hôpital psychiatrique de Fann avec "sa femme"

Le faux Kocc Barma a été inculpé et placé sous mandat, par le juge du sixième cabinet. Modou Dièye est en effet poursuivi pour trafic de cocaïne, viol et diffusion de données personnelles. Mais l’affaire vient de prendre une autre tournure avec l'internement du faux Kocc Barma à l’hôpital psychiatrique de Fann, en compagnie d’une dame qui déclare être « sa femme » et d'une autre qui dit le soutenir, parce que sa fille et un de ses fils travaillent pour le compte de Modou Dièye.

Interrogée sur la raison de sa présence tout comme celle de sa fille à côté du sieur Dièye, cette dernière évoque le fait que le prévenu doit "sortir" des véhicules pour elle...