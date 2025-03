Kirsty Coventry première femme à la tête du CIO, le Belge Pierre-Olivier Beckers élu vice-président

Pierre-Olivier Beckers possède une riche expérience dans les Commissions de coordination de l’organisation des Jeux Olympiques. Il a eu l’occasion d’occuper le poste clé de président de la Commission de coordination de Paris 2024 et est vice-président de la commission de coordination des JO de Los Angeles 2028 et a également été nommé comme président de la Commission de coordination des JO d’hiver dans les Alpes françaises en 2030.







“Je me réjouis”

“Je voudrais exprimer ma gratitude aux membres du CIO qui m’ont montré leur confiance en m’élisant à la vice-présidence du CIO. Dans un monde confronté plus que jamais à des défis sécuritaires, environnementaux, et sociaux, les grandes organisations internationales doivent faire preuve de leadership, détermination et courage pour contribuer à créer plus de paix, d’égalité, d’inclusion et de respect”, a commenté Pierre-Olivier Beckers dont les propos ont été relayés dans un communiqué du COIB.