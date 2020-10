Kirsty Coventry (Présidente de la Commission de Coordination CIO) sur les JOJ Dakar2026 : « Nous sommes encouragés de voir les progrès réalisés »

La Commission de Coordination (CoCom) du Comité International Olympique (CIO) pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 a tenu les 20 et 21 octobre 2020 sa 2ème réunion par visioconférence avec le Comité d'Organisation des JOJ Dakar2026 et ses parties-prenantes, à savoir des représentants du Ministère des Sports, de la Ville de Dakar, des Communes de Diamniadio et Saly, ainsi que ceux des différentes entités publiques impliquées dans le projet.



La rencontre de cette année s’est tenue selon le format de visioconférence en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. Le face à face avec les membres de la CoCom a mis l’accent sur les progrès réalisés par le COJOJ, alors qu'il se prépare à accueillir la toute première manifestation olympique sur le continent africain.



S'exprimant à la fin de ladite réunion d'évaluation, la présidente de la Commission de Coordination, Kirsty Coventry, a déclaré : « Nous sommes encouragés de voir les progrès réalisés par l’équipe de Dakar au cours de cette période extrêmement difficile pour l’humanité. Cela a été rendu possible grâce à la solidarité manifestée à travers le Mouvement olympique et grâce au soutien des parties prenantes, preuve supplémentaire que nous sommes plus forts ensemble. »



La réunion de deux jours a été l’occasion de partager le nouveau Plan de Dakar 2026, après le report des Jeux.