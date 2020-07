King Kong, le chimpanzé vedette du Parc de Hann est mort.

Le parc forestier et zoologique de Hann a perdu son chimpanzé vedette, King Kong. L'animal qui faisait profiter aux visiteurs d’instants inoubliables de fou rire à travers ses grimaces, a rendu l'âme ce vendredi 10 juillet 2020. La nouvelle a été relayée ce 15 juillet c'est à dire cinq jours plus tard.



D'après les informations reçues, il aurait perdu "plusieurs de ses dents ainsi qu'une usure non carieuse de la surface des dents restants". Selon certaines sources, "les animaliers avaient d'ailleurs adapté son alimentation à l'état de sa dentition".



Pour ainsi élucider les causes de sa mort, une autopsie a été recommandée par la direction des eaux et forêts et les résultats seront communiqués très prochainement, nous a-t-on fait savoir.



King Kong qui a été introduit dans le zoo en 1997 alors qu'il était âgé de plus de cinq ans, aurait dépassé la durée de vie moyenne des chimpanzés en captivité qui est d'environ 23 ans. Ce dernier faisait partie d'un groupe de cinq (05) sujets dont les quatre restants seraient bien portants...