Kick off FME / Dakar 2021 : " Le bien-être des communautés mérite que soient moblisées nos meilleures énergies " (M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre)

Les rideaux sont tombés sur le kick off meeting du forum mondial de l'eau / Dakar 2021. La cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi au CICAD et a été présidée par les Ministres Sénégalais et Kényan de l'Eau et de l'Assainissement, MM. Serigne Mbaye Thiam et Simon Chelugi. M. Thiam a profité de l'occasion pour sonner la mobilisation de tous les acteurs. En effet, dira t-il, " le bien-être des communautés mérite que soient moblisées nos meilleures énergies..."