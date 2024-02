Khossanto/Attaque à main armée : 08 individus emportent de l'or, des téléphones portables et plus d’un million f cfa

Les faits se sont déroulés ce vendredi 9 février 2023 entre Madina Berola et Diagoun.

Les assaillants ont barré la route avec des cailloux et ont intercepté 05 motocyclistes dont 01 sénégalais domicilié à Bondala, 01 malien domicilié à Lefakho et 03 Burkinabés domiciliés à Lefakho et à Khossanto .





Les victimes ont été dépouillées de leurs biens dont de l’argent d’un montant total de 1.314.000 fcfa , 149g d'or et 03 téléphones portables. Cette attaque est la quatrième perpétrée en dix jours dans les départements de SARAYA et de Kédougou. Après Kédougou commune, le site d'orpaillage de Diakhaba et de Batinkhoto c'est au tour de khossanto de recevoir la visite des assaillants qui restent toujours introuvables.