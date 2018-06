Khossanto : Les villages de Lefakho et de Niamaya dévastés par une tornade et occasionné un blessé léger.

Le début de l’hivernage rime très souvent avec des dégâts du fait de vent parfois très violent qui emporte tout sur son passage.

A Khossanto, commune située dans le département de Saraya, région de Kédougou (Sud-Est) a été frappée de plein fouet par une tornade d’une rare violence. En effet, dans la nuit du Lundi au Mardi 12 Juin 2018, un vent d’une rare violence a déferlé sur toute la commune et ses environs. Les villages de Lefakho et de Niamaya sont les plus touchés.

En plus d’un blessé léger évacué à Khossanto, ce sont plus de 30 cases détruites, des toitures emportées des greniers remplis de vivres, complètement détruits, occasionnant des centaines de sans-abris. Heureusement aucune perte en vie humaine n’a été notée. Informé de la situation, l’autorité administrative a envoyé sur les lieux des désastres, l’adjoint au sous-préfet et le commandant de la brigade de gendarmerie de Sabodala, accompagné du maire de Khossanto, M. Mamady Cissokho, pour s’enquérir de la situation. Ce dernier en appel à l’aide pour reconstruire les villages touchés.