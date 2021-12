Khombole : un charretier poignarde son ex-épouse et se donne la mort.

Selon nos confrères du journal L’AS, l’affaire est sur toutes les lèvres et dans toutes les chaumières à Khombole, notamment au quartier Ngandiol où les faits se sont produits. Il s’agit du charretier Magatte Samb dit Pape, âgé de 56 ans et natif de Khombole, qui a poignardé son ex-femme A. Fall âgée de 42 ans.



Selon nos sources, l’acharnement de l’homme était tel que la femme présentait de multiples blessures au corps, notamment au cou, au bassin, à l’épaule gauche, au thorax côté droit. La violence des coups renseigne sur une volonté d’élimination pure et simple de la dame.



Après avoir roué de coup de couteau la dame et croyant qu’elle avait rendu l’âme, l’ex-mari s’est retourné contre lui-même et a perdu la vie dans cette affaire.



Enfin, la dame A. Fall est internée à l’urgence du district sanitaire Fiacre Coly de Khombole, son agresseur lui, est donc décédé des suites de son propre empoisonnement. Son corps a été évacué à la morgue de la même structure sanitaire.