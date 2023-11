Khombole / Le témoignage du Premier ministre sur Antoine Diome : « Il m’a beaucoup parlé des préoccupations des populations… »

En tournée économique dans la région de Thiès depuis 3 jours, le chef du gouvernement s’est rendu cet après midi à Khombole, après les étapes de Ndiaganiao et de Ndiayène Sirakh. Une localité qui a vu naître le magistrat et homme politique sénégalais, Antoine Félix Abdoulaye Diome.Lors de son intervention après celle du maire Maguèye Boye, le Premier ministre se dit rassuré de la prise de conscience des autorités quant aux préoccupations des populations de Khombole. « Je ne viendrais pas à Khombole sans saluer et remercier le ministre de l’énergie et du pétrole, Antoine Félix Diome. Il n’est pas présent à cette cérémonie, mais j’ai parlé avec lui. Il est de tout cœur avec nous », a témoigné le Premier ministre qui ne manque pas de rappeler les actes que l’ancien ministre de l’intérieur pose dans le cadre de l’assistance des populations de Khombole. « Il me parle souvent des préoccupations des habitants de cette localité… », a ajouté le chef du gouvernement avant de se tourner vers les autres responsables politiques de Khombole...