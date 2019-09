Khalifa Sall libre / Dr Macoumba Diouf : " Le Sénégal vient d'écrire une nouvelle et belle page de son histoire politico-religieuse..."

« Je rends grâce à Dieu et prie sur le sceau des Prophètes Mohamed Paix, rends hommage et félicite le Président de la République, Monsieur Macky Sall, dont je salue la grandeur et l'esprit de tolérance à travers sa décision de haute portée nationale, d'accorder sa clémence à monsieur Khalifa Sall ex maire de Dakar et 2 de ses co-détenus, à travers le décret 2019-1589/PR du 29 décembre 2019. Cette décision exprime son souci constant de cohésion et de paix sociales. Dans cet hommage, je distingue particulièrement Serigne Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides dont l'œuvre salutaire a été à la base de la retrouvaille entre le Président en exercice Monsieur Macky Sall, et l'ancien Président Abdoulaye Wade, et a, sans doute, contribué à créer les conditions de l'élargissement de Khalifa Sall. J'y associe toutes les personnes ayant souhaité et/ou œuvré pour cette retrouvaille Macky -Wade, et cet élargissement suite à l'épuisement de la procédure qui a concerné Khalifa Sall en justice.

Je saisis l'occasion pour lancer un appel à toutes les forces vives de la nation et aux acteurs politiques en particulier afin que toutes les attitudes et agissements soient de nature à renforcer la cohésion nationale et à consolider notre démocratie.

En effet, le Sénégal vient d'écrire une nouvelle et belle page de son histoire politico-religieuse que nul ne devrait chercher à entacher d'autant plus ceci intervient à un moment particulier de sa marche résolue de notre pays vers l'émergence sous le leadership éclairé du Président Macky Sall ; moment marqué par la découverte d'importantes ressources naturelles (gaz, pétrole,...). Je souhaite que cet élan de retrouvaille et de pardon inspire le dialogue national en cours pour qu'il aboutisse à des consensus forts gages de cohésion nationale et dans l'intérêt exclusif de la nation.

Je souhaite à Khalifa Sall un bon retour parmi les siens et plus particulièrement au sein de sa famille.

Vive le génie sénégalais !!!

Vive le Président Macky Sall !!!

Vive le Sénégal !!! »