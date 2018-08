Khalifa Sall en appel : La peine de Fatou Traoré alourdie à 5 ans, confirmation de peine pour Yaya Bodian, Yatma Diaw, Mbaye Touré et Amadou Moctar Diop

À l'instar de Khalifa et autres, Fatou Traoré, secrétaire à la Ville de Dakar, a de nouveau été condamnée. La dame, qui purgeait une peine de 2 ans dont 6 mois ferme, a été condamnée en appel jeudi à 5 ans de prison par la Cour d'appel. Elle a été reconnue ce jeudi coupable de complicité de faux en écriture privée et escroquerie portant sur des deniers publics à l’unanimité des trois juges, qui ont prononcé une peine plus lourde.

Concernant Yaya Bodian, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance : 5 ans de prison ferme et une amende de 500 mille francs CFA. Cette même peine a été prononcée à l'encontre de Mbaye Touré. La condamnation à 2 ans d'emprisonnement dont un an ferme contre Amadou Makhtar Diop et Ibrahima Yatma Diaw a été confirmée. Il s'agit du dernier rebondissement en date dans ce très long feuilleton judiciaire qui tient en haleine les médias depuis 2 ans...