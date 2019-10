Khalifa Sall cambriolé : aucun objet de valeur emporté

Un cambriolage au cours duquel les «visiteurs indésirables» n’emportent pas les objets de valeur à portée de main (ni aucun objet de valeur d’ailleurs), c’est le mystérieux acte qui a été perpétré chez Khalifa Sall. En effet dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre, l’appartement de l’ancien maire de Dakar situé au 11e étage de l’immeuble Kébé au centre-ville a été cambriolé. Les cambrioleurs, qui savent manifestement que le maitre des lieux et son épouse Gaëlle Samb sont hors du pays, ont fouillé de fond en comble différentes pièces de l’appartement 24 du bloc D de l’immeuble Kébé. Ils se sont même introduits dans la chambre du couple Sall. Ce qui intrigue dans ce cambriolage tout à fait particulier, c’est que des objets de valeur n’ont pas été emportés. Ce qui signifie que les «visiteurs» n’étaient pas de vulgaires voleurs et qu’ils étaient à la recherche de quelque chose de bien précis. La situation de l’appartement (11e étage) pousse aussi à réfléchir sur comment les cambrioleurs ont pu y accéder. Il se trouve également que l’immeuble Kébé fait partie des endroits privés les plus sécurisés à Dakar. Un impressionnant dispositif sécuritaire y est constamment déployé. Nos sources soutiennent qu’il faut attendre le retour de Khalifa Sall pour savoir ce qui a été emporté. Toutefois, une source policière déclare que des bijoux y ont été dérobés. En attendant, les éléments du commissariat de police du Plateau ont fait hier un déplacement pour faire le constat. En tout cas, tout concourt à dire qu’il s’agit là d’un vol bien étrange...