Khalifa Sall à Moussa Tine : « Ma candidature est irréversible malgré toutes les manœuvres… »

L’ancien Directeur de l’Entente Cadak-Car, Moussa Tine a rendu visite à l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall qui séjourne en prison dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance. Ce dernier aurait indiqué que sa candidature à la prochaine Présidentielle restait irréversible malgré les embûches.

« Ma candidature est irréversible ! Malgré toutes les manœuvres mises en oeuvre, la loi de notre pays me permet d'être candidat à cette élection présidentielle de 2019. Je suis candidat. Je compte sur vous » lui aurait t’il dit.

Moussa Tine d’ajouter que Khalifa Sall attend sereinement son procès à la cour suprême prévu au plus tôt dans six mois au vu de la pratique et des usages. Un procès au cours duquel il pourra soulever l’exception d’inconstitutionnalité.

Dans ce cas, selon Moussa Tine, la cour suspend le procès pour saisir le conseil constitutionnel. Le procès ne reprend qu’après la décision du conseil constitutionnel. Et même si la cour suprême ne lui donne pas raison, il a encore trois mois pour faire un rabat d’arrêt a ajouté la même source.

« Ce n’est qu’après tout ce temps que l’on peut parler de décision définitive qui peut éventuellement invalider sa candidature. Je ne vois pas comment avec toute cette procédure ils peuvent bloquer sa candidature » conclut Tine.