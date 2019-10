Khalifa Sall à Kaolack : « dans cet avenir en friche, nous convions tous ceux qui partagent avec nous cet amour du Sénégal... »

Au terme de sa tournée dans la commune de Kaolack, l'ancien maire de Dakar a fait face à la presse pour exprimer sa satisfaction, après avoir été accueilli par l'ensemble des chefs religieux de Kaolack. « Nous nous tournons vers l'avenir et c'est notre intime conviction. C'est une épreuve, on l'a dépassée et on ne regarde pas dans le rétroviseur. Nous n'avons ni rancœur, ni rancune envers qui que ce soit, au contraire nous allons nous tourner vers l'avenir et dans cet avenir en friche nous convions tous ceux qui partagent avec nous cet idéal et cet amour du Sénégal, pour un Sénégal meilleur... », a-t-il martelé.