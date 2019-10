Khalifa Sall à Kaolack : « On n’a pas tendu l’autre joue, mais on a oublié… »

Lors de sa visite à Kaolack, Khalifa Sall a tenu à remercier les Kaolackois pour leurs prières. « Nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et tous ses bienfaits. Et en a profité pour remercier tous les amis, tous les parents, tous les citoyens qui, pendant ces moments, ont par leurs prières, par leurs attitudes et propos multiples et multiformes, accompagné et adouci ce séjour… »



Reçu par les chefs religieux de Kaolack, l’ancien maire de Dakar a déclaré avoir tourné la page pour se concentrer sur l'essentiel. « Dire aussi comme église l’enseigne, pour toute épreuve vécue est un moment dépassé. Quand on dépasse ce moment, on ne repense plus, on ne regarde plus en arrière. On n’a pas tendu l’autre joue, mais on a oublié. Donc, c’est cela que nous recherchons à travers cette rencontre. En union de prières que nous puissions solliciter du seigneur qu’il exauce nos prières, nous entoure de sa grâce et nous accompagne… Donc nous sollicitons du seigneur qu’il nous éclaire d’un cœur léger, d’un cœur serein pour que nous puissions aller résolument vers nos objectifs… »