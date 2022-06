Khalifa Sall : « Nous avons un régime intrinsèquement meurtrier… »

D’un ton ferme, le leader de la coalition Takhawu Dakar a dénoncé la manière du régime « d’user de la forcer pour réprimer d’honnêtes citoyens sénégalais ». Après avoir prié pour le repos de l’âme des disparus le 17 juin dernier, Khalifa Sall se dit rassuré de la manifestation.



« Nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus qui se sont illustrés pour la démocratie, la liberté et les droits de l’homme. Cette manifestation fut un succès. Quand j’entends des gens dire que force est restée à la loi, je leur dis simplement que nous avons manifesté et avec le soutien de tous les citoyens ce jour » a déclaré Khalifa Sall lors du point de presse ce lundi à l’absence du mandataire national.



Le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi rappelle que cette option du régime est simplement motivée par l’intention de faire peur aux membres de YAW. Mais, dira Khalifa Sall, c’est peine perdue. « Le combat ne fait que commencer. Nous n’allons pas reculer même si nous savons que nous sommes face à un régime intrinsèquement meurtrier… » maintient le leader de Taxawu Dakar.



Il appelle aussi à la mobilisation de toutes les forces pour exiger la libération des membres de Yewwi Askan Wi. « Ces otages sont des combattants de la liberté et être à leur côté est une obligation », indique le président de la conférence des leaders.