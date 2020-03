Khalifa Sall : « Je dis ma compassion aux Sénégalais infectés... Nous félicitons le président pour les mesures prises et lui assurons de notre soutien... »

Khalifa Sall s’est prononcé sur le coronavirus à sa sortie d’audience avec le président Macky Sall. Il a d’abord dit sa compassion aux sénégalais infectés par le virus, mais aussi aux Sénégalais de l’Extérieur.

Il a ensuite félicité le président Macky Sall et son gouvernement pour les mesures prises pour combattre le coronavirus, mais aussi lui a assuré de son soutien et celui de ses partisans.



Khalifa Sall n’a pas manqué de dire que ce combat est national et que tous les fils du Sénégal doivent s’unir et de se battre comme un seul homme auprès du président Macky Sall.

Il a appelé les Sénégalais à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires et d’écouter les médecins.