Khalifa Diaby, porte-parole du Khalife Cheikh Sidya Diaby de la famille maraboutique de Taslima (Sédhiou) : « nous sommes en phase avec les mesures d’assouplissement du couvre-feu prises par le chef de l’État... »

« Nous sommes en phase avec les mesures d’assouplissement du couvre-feu prises par le chef de l’État. Nous saluons l’action du gouvernement pour sa gestion de la pandémie. La famille maraboutique de Taslima a respecté les mesures d’urgence prises par le chef de l’État comme la fermeture des lieux de culte, l’interdiction de rassemblements, le port du masque et le respect des mesures barrière. Nous avons suivi les mesures prises dès les premières heures. En ce sens, le khalife Cheikh Sidya Diaby a beaucoup prié pour l’éradication de cette maladie », soutient-il.



Il signale aussi l’assouplissement des mesures du couvre-feu : « nous avons ouvert notre mosquée en respectant strictement les mesures barrière. Actuellement, les prières se font en respectant la distance sociale, le lavage des mains. Donc, nous avons suivi la politique sanitaire de l’état ».



Selon lui, « le khalife a tenu à faire respecter les mesures barrière par la sensibilisation dans la cité pour barrer la route au covid-19. Le ramadan s’est bien passé chez tous les musulmans malgré le contexte difficile. »



Dans la foulée, il avance que le Khalife Cheikh Sidya Diaby a effectué beaucoup de prières pour éradiquer cette pandémie mais aussi, il salue l’État pour ses efforts consentis dans la gestion de la maladie. La fermeture et l’ouverture des lieux de culte ont été respectées par le village religieux de la région de Sédhiou. Taslima pour rappel, est une grande cité religieuse où le coran est enseigné et pratiqué...