Khalifa Dia (maire de Guéoul) : « J'ai rencontré hier Mohamed Boun Abdallah Dionne et il m'a dit... »

Après les folles rumeurs faisant état, à tort, de son décès, Mohamed Boun Abdallah Dionne serait sorti de la structure médicale américaine sise à Paris où il était aux soins et se contenterait désormais de respecter des rendez-vous. Et d'après Khalifa Dia, ministre conseiller et maire de Guéoul, '' il n'est guère loin de se porter comme un charme. ''



Notre interlocuteur qui affirme l'avoir vu samedi, confie que l'actuel Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République se porte mieux. ''Je l'ai vu et on a échangé des civilités. Il m'a confirmé qu'il va véritablement mieux et qu'il a hâte de se remettre complètement sur pied pour très vite revenir auprès du Président Macky Sall. Autrement dit, son souci le plus pressant aujourd'hui, c'est de venir prêter main forte à son ami et Président."

Dakaractu souhaite, à nouveau, un prompt rétablissement à l'ancien Premier ministre...