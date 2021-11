Khalifa Ababacar Sall : « Pourquoi nous avons choisi Barthélémy Dias comme candidat à Dakar... »

La coalition Yewwi Askan Wi a officiellement investi Barthélémy Dias en grande pompe comme candidat à la ville de Dakar pour les prochaines élections locales. Une cérémonie qui a vu la participation de tous les responsables politiques et leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar.



L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a ouvert les allocutions, est revenu sur les véritables raisons qui ont conduit la coalition Yewwi Askan Wi à choisir Barthélémy Dias comme candidat à la ville de Dakar.



"Nous sommes contents et à la fois rassurés. Nous rendons grâce à Dieu. La mobilisation que nous avons vue, montre que Barthélémy Dias c'est le profil idéal. Il faut que nos collectivités soient le miroir de notre régime en 2024 car nous allons gagner les élections. Pourquoi nous avons proposé Barthélémy Dia comme candidat à Dakar? C'est parce vous avez le profil, vous avez le caractère idéal et vous êtes aptes à nous servir", dira l'ancien maire de la capitale Dakar.



Le meilleur profil identifié et investi, le mot d'ordre est clair pour Khalifa Sall : "il faut juste gagner dans chaque commune". Ce qui est possible pour Khalifa, car dira t-il, "nous avons les candidats de rupture". "Maintenant le mot d'ordre est clair. Il faut gagner dans chaque commune. Les candidats que nous avons sont des candidats de rupture, des candidats qui sont imprégnés de ce qui se passe dans leurs communes. Ils sont différents de leurs adversaires. Des personnes de rupture qui connaissent bien le mot d'ordre de la coalition Yewwi Askan Wi, pour une gestion transparente", lancera Khalifa Sall...