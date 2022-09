Khafor Touré dans ‘L’Entretien’ : « Aujourd’hui, le défi pour la majorité, est de déconstruire cette pyramide irréel de l’opposition et de se donner la capacité de convaincre les masses populaires… »

Des élections locales jusqu’à la mise en place d’un nouveau gouvernement la semaine prochaine, le responsable politique de l’Alliance pour la République n’a omis aucun aspect lié à l’actualité.



C’est un bilan pas totalement reluisant qu’il tire des différentes échéances électorales, mais les enseignements sont là, selon Abdou Khafor Touré qui était ce mercredi l’invité de l’Entretien avec Dakaractu.



Le responsable politique de Guédiawaye revient sur les circonstances qui ont favorisé les résultats des élections locales et législatives et qui ne leur ont pas laissé le choix face à une assemblée « pas totalement » contrôlée par la mouvance présidentielle. La messe est dite, et il faut bien s’adapter à cette nouvelle configuration de la deuxième institution.



Le premier adjoint au maire de la commune de Wakhinane Nimzatt reconnaît toutefois une communication défaillante qui a laissé la voie libre à une opposition qui est dans sa logique de désinformation et de manipulation. Cette nouvelle donne politique exige des attitudes que le responsable de l’Apr a développées dans cet entretien.