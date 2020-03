Khady Diouf (14 ans) engrossée puis tuée : Le présumé coupable Serigne Cheikh Assane Modou Fall placé en garde à vue.

Du nouveau sur le décès de Khady Diouf, la mineure de 14 ans, mise en état de grossesse d'un mois et quelques jours puis tuée. En effet, depuis la découverte macabre de son corps, samedi dernier tard dans la nuit à Keur Saïb Ndoye, les limiers du commissariat central de Thiès ont ouvert une enquête. Après audition de plusieurs personnes supposées proches des faits, seul le mis en cause et auteur de la grossesse, Serigne Cheikh Assane Modou Fall par ailleurs fils d'un grand marabout Baye Fall, a été placé en garde à vue au commissariat de Nguinth. Selon notre source, il aurait d’ailleurs avoué son forfait...