Khadidiatou Diallo, IA de Kaolack : " Nous attendons 50% de réussite à l'examen du Bac, 60% au Bfem et 70% au Cfee..."

À l'occasion du mois de la femme, l'inspection d'académie de Kaolack, a initié ce matin une journée de don de sang. En marge de cette activité, l'inspectrice d'académie, Khadidiatou Diallo, est revenue sur l'organisation des prochains examens et les objectifs qui sont fixés au niveau régional. " Le taux que nous attendons, c'est 50% de réussite à l'examen du Bac, 60% au Bfem et 70% au Cfee...", a-t-elle fait savoir. Selon Mme Diallo, une série de stratégies a été mise en place pour le respect des contrats de performance signés avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation et les chefs d'établissement. Il s'agit surtout pour les inspecteurs de l'enseignement, de descendre davantage sur le terrain pour encadrer les professeurs dans le cadre des cellules d'animation pédagogique. L'inspection d'académie organise en même temps des évaluations standardisées...