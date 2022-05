Keur « Serigne Touba » : Me Abdoulaye Wade envoie une délégation chez le Khalife.

Les visites à la maison Keur Serigne Touba de Colobane continuent ce samedi avec, parmi les visiteurs, le parti démocratique sénégalais. En effet, l’ancien président Abdoulaye Wade hors du pays, a dépêché une délégation auprès du Khalife Général Serigne Mountakha Mbacké, en visite à Dakar depuis jeudi.



La délégation est conduite par Mamadou Lamine Thiam, accompagnés de Mamadou Lamine Diallo, une Délégation de Wallu, Alioune Diop D C de Me Abdoulaye Wade, Abdoulaye Racine Kane, Honorable Daba Diouf, Woré Sarr, Nafi Diallo, Joseph Sarr, Famara Senghor, Daouda Niang, Mame Diarra Fam, Serigne Abo Mbacké Thiam, Bass Diatta, Sayib ndiaye, Frank Dady Diatta, Khady Dièye, Ndeye Rama Cissokho, Saliou Dieng, Awa Dagnoko, Coumba Souna Dieng, Abdou Khoudoss Mbacké, Khadim Tall, Benté Diallo, Tidiane Tamba et d’autres militants du parti.



La délégation est arrivée vers 13h30 et s’est longuement entretenue avec le patriarche de la ville sainte de Touba.