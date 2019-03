Keur Momar Sarr : La gendarmerie démantèle une bande de voleurs.

Les populations des villages de Mpal, Nayobé, Gouy Mbeut et Ndimb, peuvent dormir du sommeil du juste. Pour cause, les éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr ont alpagué le gang qui écumait cette zone.

Selon nos sources généralement bien informées, dans la matinée du jeudi 28 mars, la bande a fait irruption au village de Keur Ibra Bineta où elle a dévalisé un magasin avec du matériel lourd en emportant un important butin (argent et des cartes de crédit.)

Mis au parfum, les hommes du Commandant Badiane se sont rendus sur les lieux où ils ont vu les traces laissées par une moto qui les ont menées à Makka Mbodj (Keur Momar Sarr).



C'est ainsi que les limiers ont retrouvé la moto au domicile de M. Mbodj, mais les malfrats n'étaient pas sur les lieux.

Leurs recherches les ont menés à M. Mbodj qui s'était réfugié dans son champ.

Arrêté, il a livré les noms de ses acolytes qui avaient déjà pris la poudre d'escampette. Ils sont activement recherchés.

À signaler que les malfrats ont emporté plusieurs moutons et une forte somme d'argent...