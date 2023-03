Keur Massar / Scandale présumé : l’ex maire cite le maire de la ville de Pikine et un mécanicien officiant à Thiès puis disparaît des radars des limiers

Le journal « Libération » dans sa parution de ce mardi 14 mars 2023 est revenu dans ses colonnes sur l'enquête menée par les limiers de la brigade de recherche de Faidherbe. Le maire sortant Moustapha Mbengue a complètement disparu des radars des limiers.

Toutefois, le journal révèle qu’il a été entendu le 16 novembre 2022. Selon le médium, l’ex maire Moustapha Mbengue dit avoir fait son rapport sur le patrimoine de la commune. Et ce dit document rendu au préfet. « Auquel j’ai notifié que les deux ambulances et le 4x4 pick-up ont été situés », a-t-il dit aux enquêteurs.



Plus en détail, fait-il savoir que les deux ambulances sont au centre de santé de Keur Massar et au poste de santé de Keur Massar village. Le Pick up, était tombé en panne et je l’ai remis à un ami se trouvant à Thiès pour les besoins de la réparation. À ma grande surprise, ce dernier s’est rendu au Maroc pour se faire soigner, disait-il aux enquêteurs de la brigade de recherche de Faidherbe.



Toutefois, répondant à l’interpellation de son successeur sur la voiture Voleex immatriculée DK 7083 AN, il indexe le maire de la ville de Pikine. Devant les limiers, il dit : « concernant le véhicule qui m’aurait été emprunté par le maire de la ville de Pikine en l’occurrence Abdoulaye Timbo, je souligne que ce véhicule a été restitué à la ville de Pikine », avait déclaré Moustapha Mbengue.



Il est réclamé au maire sortant Moustapha Mbengue : deux ambulances, un 4x4 pick-up, le corbillard de la commune et une voiture de marque Voleex immatriculée DK 7083 AN.