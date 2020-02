Keur Massar / Parcelles Assainies U12 : Après réaménagement, la Mosquée de Jaxaay attendu dans 12 mois.

Après la pose de la première pierre pour la construction de la mosquée des HLM Jaxaay à l’unité 12, le superviseur des travaux et par ailleurs ingénieur en bâtiment, a diagnostiqué la durée des travaux de cette architecture religieuse. « Il y’aura des aménagements à faire et pour cela, nous sommes en discussion avec les HLM pour voir ensemble les voies et moyens à entreprendre pour ajouter une partie que le bitumage avait reprise », souligne Moustapha Guèye, ingénieur en génie civil. Concernant la durée des travaux, il notera que « si tous les paramètres sont respectés, la mosquée qui est construite sur un peu plus de 300 mètres carrés, sera achevée en 12 mois... »