Keur Massar / Ouverture d’un nouveau siège de l’APR : En route pour une victoire écrasante du président Macky Sall

“Un second mandat au président Macky Sall n’est pas un souhait , ne doit pas être un souhait … c’est tout simplement une nécessité “, précisera le responsable politique à l’APR, Omar Top, lors de l’inauguration d’un nouveau siège de son parti dans la commune de Keur Massar.



Omar Top, Président du mouvement pour la rénovation et l’émergence de Keur Massar, s’emploie pour le développement économique et social de la localité de Keur Massar.



“La reception de cette permanence entre dans cette dynamique, elle sera un cadre d’échanges et de partage de cet idéal qui demeure le contrat de confiance qui nous lie avec le chef de l'État. “ Pour lui, “Keur Massar a donné le ton aujourd’hui et nous ne menagerons aucun effort pour la réelection du président Macky Sall... “