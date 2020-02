Keur Massar : Disparue depuis le 2 Février, la famille de Awa Ndiaye lance un SOS.

Qu'est-il arrivé à Awa Ndiaye? Où est-elle? Voilà les questions qui taraudent les esprits de toute sa famille. Domiciliée à Darou Thioub, elle a quitté sa maison le 2 Février 2020, vers 12 heures.

D'après la famille, "Awa était partie à la boutique pour chercher des produits cosmétiques. On ne l'a plus revue depuis lors", a déclaré un membre de la famille. Son mari O. Sall, a signalé sa disparition et compte sur les uns et les autres pour retrouver sa deuxième femme. Les réseaux sociaux sont également mis à profit...