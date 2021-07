Keur Massar : Des faux billets d’une valeur de 479.200.000 CFA saisis par la Gendarmerie

Selon la Division communication de la Gendarmerie, ce renfort a permis d’accélérer la procédure et d’augmenter ses chances de succès. C’est ainsi qu’une perquisition a été effectuée le mardi 06 juillet 2021 au domicile du principal suspect mis en cause dans cette affaire qui réside à l’unité 6 des Parcelles Assainies.



L’exploitation des données techniques et des pièces à conviction saisies durant la perquisition ne manquera pas de révéler des éléments nouveaux dans l’enquête, conclut le document.