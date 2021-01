Keur Madiabel : Inhumation d'El Hadj Barham Niass.

Le Khalife de Baye Mbaye Niass à Keur Madiabel a été inhumé ce dimanche dans la même localité.



El Hadj Barham Niass a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure par une foule immense composée des membres de sa famille, ses talibés, ses sympathisants etc.



Médina Baye non plus, n'était pas en reste. En effet, le khalife en personne de Serigne Mahy Ibrahima Niass, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, le vice-khalife Baba Lamine entre autres, étaient tous présents pour accompagner le doyen de la famille Niassène...