Keur Maba Diakhou : Abdou Ndiaye met fin aux 20 ans de règne de l’AFP de Moustapha Niasse avec Euleuk Sénégal.

« Euleuk Sénégal » a finalement remporté les élections municipales à Keur Maba Diakhou avec un pourcentage qui devrait frôler les 80%. Abdou Ndiaye, responsable de l’Apr qui avait mis en place une liste parallèle à celle de la coalition Benno Bokk Yaakar défenestre, du coup, le maire Progressiste Salif Bâ qui était au poste depuis 03 ans suite au décès de son prédécesseur.



Avec cette victoire, le règne de l’AFP de Moustapha Niasse qui est aux commandes depuis 20 ans connaît son terme. Au téléphone de Dakaractu, Abdou Ndiaye signale avoir battu une campagne assez riche avec la présentation d’un programme adéquat pour changer le visage de Keur Maba Diakhou.



« Nous dédions au Président Macky Sall cette victoire. El Hadj Sada Diallo, tête de liste proportionnelle, et moi avons convaincu les populations que le changement état inéluctable. Keur Maba a besoin d’un bon réseau électrique et hydraulique, des routes etc… Le challenge est colossal, mais nous saurons satisfaire toutes les attentes grâce à Dieu et au soutien du Chef de l’État et de nos partenaires ».