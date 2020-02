« Kémi Séba a débarqué à l'Aibd où il a été arrêté à sa descente d'avion » (Me Khoureychi Ba, avocat)

L’activiste Kemi Séba été arrêté dès son arrivée à l’Aeroport international Blaise Diagne (Aibd), à Dakar, informe l’avocat Me Khoureychi Ba, actuellement sur les lieux. « Il a débarqué à l'aéroport Blaise Diagne où il a été arrêté dès sa descente d'avion », a indiqué Me Ba. Cette information a été confirmé par les membres de l'ONG Urgences Panafricanistes



« Kémi Séba, le président de l'ONG Urgences Panafricanistes et Hery Djehuty Coordonateur Stratégique sont actuellement retenus par la police Sénégalaise à l'aéroport International Blaise Diagne », lit-on dans le communiqué de l’ONG.



L’on apprend que l’activiste « est en déplacement au Sénégal pour son procès ». L’audience est prévue ce lundi 24 février 2020. Il a été expulsé du sol sénégalais en septembre 2017 pour « menace de troubles à l’ordre public », à la suite d'un son combat ardu contre le franc Cfa.