Kédougou : le maire Ousmane Sylla présente son bilan de mi-parcours

À l’occasion de la présentation de ses vœux pour l’année 2024, hier mardi 02 janvier 2024, aux agents municipaux, chefs de quartier et militants, le premier magistrat de la ville, Ousmane Sylla, a profité de l’occasion pour présenter son bilan à mi-parcours.



Il a évoqué ses réalisations dans les secteurs de l’éducation avec un investissement de 21.800.000 de francs, dans celui de la santé avec 35 millions. En matière d’éclairage public, il affirme avoir investi 40 millions et dans le domaine de la jeunesse et des sports, l’édile de Kédougou informe avoir dépensé 95 millions. Toujours dans le social, ce sont au total 35 millions que la municipalité a débloqué. Il s’y ajoute le 1.499.223.400 dans l’assainissement et la voirie. L’hydraulique n’a pas été laissée en rade avec 65.000 000 fcfa d’investissement.



À cette occasion, des diplômes de reconnaissance ont été décernés à certains agents municipaux pour leur assiduité, efficacité et engagement au service de la population de Kédougou. Ce bilan présenté a été bien apprécié par l’assemblée présente. Le maire Ousmane Sylla a également invité les populations de la région à voter massivement pour le candidat du camp présidentiel Amadou Ba, afin de donner le meilleur score au soir du 25 février 2024.